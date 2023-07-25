Начались съемки документального фильма «В поисках Сары гелин»

В рамках проекта "Западный Азербайджан: материальное и культурное наследие" (победителя конкурса Агентства государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана) Союз кинематографистов Азербайджана (AKİ) начал съемки полнометражного документального фильма "Sari Gəlinin sorağinda" (В поисках Сары гялин), сообщили Day.Az в пресс-службе AKİ.

Автор проекта - председатель AKİ, народный артист Азербайджана Расим Балаев, автор сценария - Физули Сабироглу, режиссер - Мубариз Нагиев, оператор - Фахир Самедоглу, продюсер - Али Иса Джаббарова, линейный продюсер - Исмаил Гасымов.

В проекте принимают участие известные общественные деятели, представители культуры и науки. Фильм снимается на азербайджанском языке, но будет также представлен на армянском и английском языках. В рамках проекта будет создан сайт и инфографика на армянском и английском языках.