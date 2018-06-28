В Азербайджане начинается выдача гарантий по бизнес-кредитам

Ипотечный и гарантийно-кредитный фонд полностью завершил необходимые организационные мероприятия для начала процесса выдачи гарантий по кредитам для предпринимателей.

Как сообщает АПА со ссылкой на фонд, для выдачи гарантий утверждены внутренние процедуры, список уполномоченных банков и комиссии, передает Day.Az.

Для выдачи гарантий по предпринимательским кредитам первоначально были заключены соглашения с 8 банками. В настоящее время продолжается рассмотрение поступивших обращений по поводу привлечения новых банков.

Предприниматели (физические и юридические лица) могут обращаться в уполномоченные банки по поводу выдачи гарантий и субсидированных процентных ставок.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook