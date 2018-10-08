Инвесторы проявляют высокий интерес к облигациям Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда
На прошлой недели на Бакинской фондовой бирже были заключены сделки на 9,2 миллиона манатов по купле-продаже облигаций на вторичном рынке.
В частности, торги осуществлялись облигациями министерства финансов, SOCAR, Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и инвестиционной компании Invest-AZ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на торгах в течение прошлой недели были заключены сделки по долларовым облигациям SOCAR и Invest-AZ на общую сумму 110,3 тысячи долларов и по манатным облигациям минфина и Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на общую сумму в 8,99 миллиона манатов
Крупнейшая сделка была проведена по облигациям Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - две тысячи сделок на более чем два миллиона манатов по номинальной стоимости одной облигации в 1 003,277 маната.
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