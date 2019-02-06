Значительно вырос ВВП Сумгайыта

В прошлом году ВВП Сумгайыта вырос на 35 процентов.

Об этом в среду было сказано на отчетном собрании, посвященном итогам социально-экономического развития Сумгайыта в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что внутренний валовой продукт в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 35 процентов, или на 520 миллионов манатов, и составил более двух миллиардов манатов. Промышленные предприятия произвели продукцию на 1,3 миллиарда манатов, что выше на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. В течение прошлого года создано 7000 новых рабочих мест, среднемесячная зарплата наемных рабочих превысила 500 манатов.

В июле прошлого года глава государства принял участие в открытии завода по производству полипропилена ООО SOCAR Polymer в Сумгайытском химико-промышленном парке. 500 человек были обеспечены работой на заводе, где будет производиться в год 180 тысяч тонн продукции.

Президент Ильхам Алиев во время своего очередного визита в Сумгайыт в ноябре принял участие в открытии завода строительных химикатов, в открытии завода цветных металлов и ферросплавов и в открытии фабрики по производству табачной продукции Tabaterra, где в год будет производиться 11 миллиардов штук сигарет с фильтром трех видов. На этих предприятиях было открыто 500 новых рабочих мест.

Также было отмечено, что в этом году 16 января при участии главы государства состоялось открытие завода "SOCAR карбамид", построенного на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. На заводе 500 человек будут обеспечены постоянной работой. Он является самым крупным проектом в Сумгайыте за период независимости Азербайджана.

Было сказано, что за период исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов, то есть за последние пять лет, ВВП вырос в 2,6 раза, производство промышленной продукции - в 2,9 раза, объем инвестиций - в 3,5 раза, созданы 32 819 новых рабочих мест. Начали действовать 2955 новых сфер производства.

Инвестиции в 2018 году составили 456 миллионов манатов, что по сравнению с показателем предшествующего года больше в 2,5 раза, или на 276 миллионов манатов.

В прошлом году торговый оборот составил 912 миллионов манатов, что по сравнению с предшествующим годом больше на девять процентов.