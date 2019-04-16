При официальной поддержке Государственного туристического агентства Азербайджана, а также организаторской поддержке Ассоциации содействия оздоровительного и термального туризма Азербайджана и Ассоциации предпринимателей Азербайджана 22-24 апреля в Баку состоится третий Форум глобального оздоровительного туризма и пятая Ассамблея Совета глобального оздоровительного туризма.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии под девизом "Глобальный туризм - для всех" ожидается участие около 150 человек, среди которых руководители национальных туристических агентств 25 стран-членов Совета, главные менеджеры структур лечебно-оздоровительного сектора, ведущие эксперты и известные ученые из Азербайджана и других стран, передает Day.Az.

На Форуме планируется участие ответственных работников министерства экономики, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по туризму, депутатов Милли Меджлиса (парламента), руководителей органов местной власти соответствующих регионов, Ассоциации по туризму Азербайджана, Ассоциации туристических агентств Азербайджана, туристических информационных центров, Ассоциации гостиниц Азербайджана, лечебно-оздоровительных центров, туристических фирм и аккредитованных в республике дипломатических представительств, представителей местных и зарубежных СМИ.

На пятой Ассамблее планируется избрание нового председателя организации и, в итоге, принятие Бакинской декларации.

В ходе Форума будут проведены официальные встречи и переговоры, пленарные и панельные заседания, а также после посещения выставки местных и иностранных организаций оздоровительного туризма, ознакомительные поездки в центры лечебно-оздоровительного туризма Нафталан, Галаалты, Дуздаг и Иститсу.

Отметим, что Ассоциация содействия оздоровительного и термального туризма Азербайджана с 2014 года входит в руководящий состав Совета глобального оздоровительного туризма, а в апреле 2018 года ее председатель Руслан Гулиев был избран президентом глобальной организации.