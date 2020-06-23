Названы районы с самой высокой и самой низкой стоимостью квартир в Баку.

Как передает Day.Az, гендиректор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов сообщил Trend, что самая высокая цена за один квадратный метр жилья в Баку зафиксирована в Сабаильском районе - 6625 манатов.

По его словам, жилье по самой низкой цене можно приобрести в поселке Локбатан Гарадагского района. Здесь цена за квадратный метр жилплощади составляет 402 маната.