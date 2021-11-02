Азербайджан увеличил импорт турецкой химпродукции

В январе - сентябре 2021 года экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан вырос на 22,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 372,802 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В сентябре 2021 года экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан достиг 46,633 миллиона долларов, что на 32,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе - сентябре в целом увеличила экспорт химпродукции на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,218 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала химпродукцию на 2,294 миллиарда долларов, что на 41,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 23,368 миллиарда долларов.