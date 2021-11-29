В Азербайджане начнут производить бензин стандарта Евро-5

Со второго квартала 2023 года Бакинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева начнет производить бензин стандарта Евро-5.

Об этом сказал в понедельник журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации НПЗ Эмиль Алхаслы в ходе медиатура на Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, со второго квартала 2022 года на заводе SOCAR планируется начало производства дизтоплива стандарта Евро-5, а со второго квартала 2023 года - бензина стандарта Евро-5.

"Для выполнения этих работ будут установлены 14 новых устройств, а три будут модернизированы. Также планируется установить 11 вспомогательных устройств. В этот проект привлечены свыше 50 местных и иностранных подрядчиков, более 190 международных и местных производителей оборудования. На первом этапе в рамках проекта будут обеспечены рабочими местами свыше 500 человек", - сказал Алхаслы.

Отметим, что на сегодняшний день прогресс в этих работах достигает 87 процентов.

Также было отмечено, что для обеспечения завода технической водой был проведен специальный трубопровод, а также ведутся другие ремонтно-строительные работы.