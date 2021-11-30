Из Франции в Азербайджан доставят новые локомотивы

Французская компания Alstom до конца 2021 года поставит в Азербайджан еще ряд локомотивов.

Об этом сказал Trend управляющий директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов.

По его словам, компания планирует поставить в Баку три локомотива до конца ноября и еще три - в декабре.

"Всего контракт предусматривает поставку 50 локомотивов. В Азербайджан уже доставлены 28 грузовых электровозов. Еще три прибудут в ноябре. Следующая поставка трех локомотивов запланирована на декабрь. Кроме того, в январе 2022 года предусматривается поставить в Баку еще два локомотива и по два - в феврале и марте", - сказал Зейналов.

Сборка грузовых электровозов Alstom производится на заводе в казахстанском городе Нурсултан, отметил управляющий директор.

"Контракт был заключен на поставку 10 пассажирских локомотивов и 40 грузовых. Стоимость контракта составляет 288,5 миллиона евро", - сказал Зейналов.

Отметим, что компания Alstom действует на рынке Азербайджана с 1997 года. Сегодня в этой компании работают порядка 30 азербайджанских специалистов.