Болгария получает максимально возможные объемы азербайджанского газа

Болгария получает максимально возможный объем азербайджанского газа по маршруту, по которому временно осуществляются поставки из-за задержек в строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на BNT TV, заявил независимый член совета директоров болгарской газораспределительной компании "Булгаргаз" Светослав Делчев, сообщает Day.Az.

"Из-за отсутствия интерконнектора с Грецией наша страна не может получить больше трети законтрактованного одного миллиарда кубометра газа в год. Это максимальное количество газа, которое мы можем получить по данному маршруту. Из-за задержки в строительстве газопровода в Грецию Болгария сталкивается с убытками. Наша страна продолжает закупать азербайджанский газ по согласованным ценам", - сказал Делчев.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".