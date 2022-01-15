Азербайджан на достаточном уровне самообеспечивается пшеницей

Самообеспечение Азербайджана пшеницей в среднем находится на уровне 60 процентов.

Об этом сказал Trend директор Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства страны Фирдовси Фикретзаде.

Он отметил, что в Азербайджане ежегодно производится в среднем два миллиона тонн пшеницы.

"В год импортируются 1,3 - 1,4 миллиона тонн пшеницы. Самообеспечение Азербайджана пшеницей в среднем находится на уровне 59-60 процентов. Показатель импорта пшеницы для производства муки составляет чуть более 40 процентов", - сказал Фикретзаде.-