https://news.day.az/economy/1426995.html Азербайджан на достаточном уровне самообеспечивается пшеницей - ЦИФРЫ
Азербайджан на достаточном уровне самообеспечивается пшеницей - ЦИФРЫ
Самообеспечение Азербайджана пшеницей в среднем находится на уровне 60 процентов.
Об этом сказал Trend директор Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства страны Фирдовси Фикретзаде.
Он отметил, что в Азербайджане ежегодно производится в среднем два миллиона тонн пшеницы.
"В год импортируются 1,3 - 1,4 миллиона тонн пшеницы. Самообеспечение Азербайджана пшеницей в среднем находится на уровне 59-60 процентов. Показатель импорта пшеницы для производства муки составляет чуть более 40 процентов", - сказал Фикретзаде.-
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