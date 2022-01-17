SOCAR и компания Axens модернизируют Бакинский НПЗ

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала лицензионное и проектное соглашения с компанией Axens для установки каталитического крекинга в рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на SOCAR.

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