https://news.day.az/economy/1427623.html SOCAR и компания Axens модернизируют Бакинский НПЗ - ФОТО
SOCAR и компания Axens модернизируют Бакинский НПЗ - ФОТО
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала лицензионное и проектное соглашения с компанией Axens для установки каталитического крекинга в рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на SOCAR.
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