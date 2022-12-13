Азербайджан, Турция и Туркменистан станут участниками нового энергетического коридора
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Азербайджан, Турция и Туркменистан станут важными участниками нового энергетического коридора.

Как передает Day.Az об этом во вторник сказал Trend исследователь Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун, говоря о саммите Турция-Азербайджан-Туркменистан.

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