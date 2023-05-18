Строительство танкера "Зангилан" является важным вкладом в развитие судостроения

Танкер "Зангилан" спущен на воду для продолжения строительства. Это судно, обладающее широкими возможностями по техническим показателям, является четвертым по счету нефтяным танкером, построенным на Бакинском судостроительном заводе, и вторым танкером по транспортировке нефтехимической продукции.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"Строительство этого танкера является важным вкладом в осуществление транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов и развитие местной судостроительной промышленности", - говорится в публикации.

Отметим, что 16 мая в Азербайджане был спущен на воду танкер "Зангилан", он строится на Бакинском судостроительном заводе по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Длина танкера составляет 141, ширина - 16,9, высота - шесть метров. Дедвейт танкера в море составляет 8 009 тонны, судно оснащено самым современным оборудованием, в том числе двумя главными двигателями по 1200 кВт каждый, грузовыми насосами, системой вентиляции, навигационными приборами и сепаратором. Скорость судна может достигать 10 узлов в час. Оно имеет шесть грузовых танков общей вместимостью 9 212 кубометров.