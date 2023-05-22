Сколько базовых станций мобильной связи функционируют на освобожденных территориях Азербайджана?

По инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в соответствии с совместным планом, подготовленным операторами мобильной связи, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию сети мобильной связи.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в ООО "Азтелеком".

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных территориях установлено 214 базовых станций, организованы услуги мобильной связи, работы в этом направлении продолжаются. Эти работы в числе основных составляющих восстановительных и работ по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и внесут важный вклад в развитие региона.