Верхний модуль платформы ACE отправлен в море

Состоялась отправка в море на барже "STB-1" верхнего модуля платформы "Центрально-Восточный Азери" (ACE), сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), вес верхнего модуля платформы ACE составляет 19 600 тонн, а высота - 36 метров.

Отметим, что баржа проследует до места назначения в сопровождении специальных буксиров.

"STB-1", считающаяся самой крупной баржей Каспийского моря, имеет длину 163 метра, ширину - 5 метров и грузоподъемность 18 000 тонн.

Проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).