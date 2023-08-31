Танкер «Зангилан» планируется сдать в эксплуатацию до конца года

Танкер "Зангилан", строящийся на Бакинском судостроительном заводе, который является резидентом Гарадагского промышленного парка, предусмотрено сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Day.Az, планируется, что танкер будет перевозить химическую продукцию. Концепция судна "Зангилан" была разработана специалистами Одесского морского инженерного бюро. Благодаря своим характеристикам и техническим параметрам танкер "Зангилан" может проходить Волго-Донской канал с максимальной грузовой нагрузкой и перевозить как нефть, так и химическую продукцию.

В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе идет ремонт крупнейшего трубоукладочного судна "Исрафил Гусейнов", который является единственным судном такого рода на Каспии.

Самыми крупными успехами завода являются паромы "Академик Зарифа Алиева" и "Азербайджан" типа Ro-Pax. С учетом того, что Каспийское море играет важную роль в развитии Среднего коридора и перевозки по нему грузов, спрос на суда, способные перевозить большие объемы морским путем, значительно возрастает.