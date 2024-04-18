Совокупный мировой госдолг вырос

Уровень государственного долга всех стран увеличился в прошлом году до 93,2% мирового ВВП. Об этом говорится в очередном докладе Международного валютного фонда (МВФ) "Бюджетный вестник", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году глобальный государственный долг вырос примерно на 2 процентных пункта, до 93,2% [мирового] ВВП", - отметили авторы доклада. По их оценкам, этот показатель "остается на 9 процентных пунктов выше уровня, который он занимал до начала пандемии". "Лидерами роста стали две крупнейшие экономики - США и Китай, где долг вырос более чем на 2 и 6 процентных пунктов от ВВП соответственно", - пояснили в фонде.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг КНР в нынешнем году достигнет 88,6% от ВВП, в 2027 году составит 101,8% от ВВП страны, в 2029 году - 110,1% от ВВП. Госдолг США в нынешнем году составит 123,3% ВВП и вырастет до 133,9% ВВП к 2029 году. В свою очередь фонд ожидает роста госдолга РФ в 2024 году до 20,8% от российского ВВП, он увеличится до 24% в 2029 году. Госдолг Украины в нынешнем году составит 94% ВВП, в 2025 году дойдет до отметки 96,7%, а к 2029 году опустится до 88,2%. Фонд не указывает точных объемов госдолга стран.

Как отмечается в докладе, "к 2029 году уровень мирового госдолга достигнет 99% ВВП, что будет обусловлено ростом государственного долга в Китае и Соединенных Штатах, где при нынешней политике он продолжит расти, превышая исторические максимумы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!