Мировые цены на нефть снизились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 3,41% и составила $76.81 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, снизилась на 3,66% и составила 73.52 доллара США.

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