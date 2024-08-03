https://news.day.az/economy/1679452.html Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть снизились
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 3,41% и составила $76.81 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, снизилась на 3,66% и составила 73.52 доллара США.
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