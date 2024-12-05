Количество лицензий, выданных Минэкономики Азербайджана

Министерство экономики Азербайджана продолжает активно работать по поддержке предпринимательской деятельности, выдав через центры "ASAN xidmət", "Дома МСП" и портал "Лицензии и разрешения" около 17 тысяч лицензий.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на данные министерства.

В течение 11 месяцев 2024 года было выдано 1848 лицензий, а общее количество выданных лицензий на сегодня составляет 16 936. Из них 1263 лицензии были предоставлены в электронном формате через портал "Лицензии и разрешения". С момента запуска портала 1 марта 2018 года через него было выдано около 5800 электронных лицензий.

Лицензии предоставляются для различных видов деятельности, и их распределение выглядит следующим образом:

27% (4561) - фармацевтическая деятельность,

22% (3787) - строительная и монтажная деятельность (строительство зданий и сооружений, на которые требуется разрешение),

13% (2173) - частная медицинская деятельность,

6% (1081) - проектная деятельность,

6% (959) - услуги связи (в основном почтовые),

26% (4375) - прочие виды деятельности.

Лицензии выдают на основе закона "О лицензиях и разрешениях", который охватывает 23 категории предпринимательской деятельности (за исключением тех, что связаны с государственной безопасностью и финансовыми рынками). Для получения лицензии требуется предоставить заявление и сопроводительные документы. Если предприниматель является юридическим лицом, необходимо приложить выписку из государственного реестра, а если индивидуальный предприниматель - копию удостоверения личности и другие документы, подтверждающие право собственности или аренды объектов.

Лицензии выдаются в срок не позднее 10 рабочих дней при условии корректности предоставленных документов. В целях поддержки предпринимателей в регионах предусмотрена 50%-ная скидка на государственную пошлину.