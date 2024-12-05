Игорь Сечин развеял мифы о мировой энергетике

5 декабря главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин выступил на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-эль-Хайма, ОАЭ, с докладом "Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида" и развеял мифы о зеленой энергетике, спрогнозировав рост спроса на ископаемое топливо.

В ходе доклада главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин отметил, что современная энергетическая система базируется на ископаемом топливе, на его долю приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии. Нефть, газ и уголь незаменимы в жизни современного человека: ископаемое топливо легко транспортировать. Например, объём энергии, которую можно переместить на 1000 миль за один доллар для трубопроводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа до 1,2 мегаватт-часа, в то время как для водорода этот показатель составит лишь 0,2 мегаватт-часа.

"Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии. По этому показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз, соответственно", - отметил Игорь Сечин.

По его словам, пик спроса на ископаемое топливо еще не достигнут. Повышение уровня жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", потребует роста добычи нефти почти в 2 раза. К 2035 году инвестиционный банк JPMorgan ожидает увеличение мирового спроса на нефть почти на 6 миллионов баррелей в сутки благодаря росту потребления в Индии и других странах.

"На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь - 25%, на газ - 22% и, судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", - добавил глава корпорации.

Кроме того, он предрек наступление новой угольной эры. Горнодобывающая компания "Гленкор" за последние два года получила половину своего операционного дохода от угольного бизнеса.

"Сегодня нас призывают отказаться от ископаемого топлива, ссылаясь на влияние антропогенного фактора на климат". Однако последний ледниковый период, который также называют "Малый ледниковый период", закончился менее 200 лет назад, и текущий период потепления является частью естественного природного цикла", - подчеркнул Сечин.

Вместе с тем США лоббируют программу энергоперехода, которая является мощным санкционным барьером для 88% населения Земли. Штаты пользуются статусом мирового гегемона и делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка, в том числе союзников. Но еще древнегреческий историк Фукидид в своём труде "История Пелопонесской войны" описал классическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.

"Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20-30 лет назад сложно было себе представить",- подчеркнул Сечин.

Сегодня в Китае, а не в США, расположено свыше 70% мировых мощностей по изготовлению оборудования альтернативной энергетики.

"Провал протекционистской политики США очевиден: за более чем 6 лет с момента ввода торговых ограничений в США снизились объемы промышленного производства, сократилась доля рабочей силы, занятой в промышленности, и значительно вырос торговый дефицит", - сказал Игорь Сечин.

В то же время нездоровый ажиотаж, искусственно создаваемый сегодня вокруг темы изменения климата, приводит к откровенным злоупотреблениям, а сам энергопереход потребует перестройки реальной, а не виртуальной экономики.

"Для достижения поставленных целей к 2050 году необходимо в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации до 35 ТВт, что более чем в 4 раза превышает всю установленную мощность мировой энергосистемы, реально ли это", - усомнился Игорь Сечин и обратил внимание, что для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году необходимо более 70 трлн долларов инвестиций.

Глава корпорации также рассказал, что компании "зеленой" экономики не способны достичь поставленных целей в срок, поэтому инвесторы не хотят с ними работать. В контексте пересмотра собственного подхода к "зеленой повестке" такие нефтяные гиганты, как Chevron, bp и Shell, останавливают проекты по производству альтернативного топлива, крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted даже отменила строительство завода по выпуску метанола из-за низкого спроса.