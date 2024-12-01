Раскрыт способ правильно хранить бананы

Если правильно хранить бананы, они будут дольше оставаться вкусными, рассказали эксперты Zest Food Service. Способ сделать это они раскрыли в комментарии для издания Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, бананы нельзя хранить в вазе с другими фруктами. Они объяснили это тем, что при недостатке пространства скапливается выделяемый бананами этиленовый газ, из-за чего фрукты начинают быстро портиться. Если же нужно, чтобы зеленые бананы поспели быстрее, их необходимо держать рядом с авокадо, персиками, сливами, манго - фруктами, восприимчивыми к этилену.

Эксперты объяснили также, что для идеальной сохранности бананов их нужно оборачивать пищевой пленкой или фольгой. Если же на бананах уже появились коричневые пятна, то их нужно хранить в холодильнике. "Холодильник сохранит твердость и вкус банана. Кожура может потемнеть, но внутри фрукт останется светлым. Он будет съедобным в течение пяти-семи дней", - отметили специалисты.

Также они предостерегли от замораживания зеленых бананов. Как отмечается в материале, этот процесс лишит фрукт текстуры и вкуса.