Врач предупредил о риске ранней смерти из-за отказа от завтрака

Отказ от завтрака может привести ко многим проблемам со здоровьем и даже к преждевременной смерти. Об этом предупредили кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам кардиолога, пропуск утреннего приема пищи заметно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а шанс ранней смерти, подчеркнул медик, растет на целых 22 процента.

Кроме того, как отметил доктор, всего несколько дней в неделю без завтрака в перспективе ведут к развитию сахарного диабета. Иммунолог в свою очередь указал на то, что завтракать лучше всего до восьми часов утра.

- Если вы начинаете есть после девяти, то каждый следующий час повышает риск (вышеописанных - прим. "ВМ") заболеваний, - резюмировал Продеус.

Исследователи из клиники Кливленда в Огайо выяснили, что неправильный завтрак приводит к набору лишнего веса, ухудшает обмен веществ, а также повышает риски развития опасных болезней, в том числе рака.