Отказ от завтрака повышает риск преждевременной смерти

Пропуск завтрака может значительно ухудшить здоровье и повысить риск преждевременной смерти. Врачи-кардиолог Герман Гандельман и врач-иммунолог Андрей Продеус предупредили, что отказ от утреннего приёма пищи увеличивает вероятность серьёзных заболеваний и сокращает продолжительность жизни, передает Day.Az со ссылкой на Правда.

Гандельман отметил, что регулярный пропуск завтрака на 22 % повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он также добавил, что этот вредный привычка увеличивает риск преждевременной смерти на 25 %. Врачи подчёркивают, что отказ от завтрака, особенно если это происходит 4-5 раз в неделю, почти в два раза увеличивает опасность заболеваний.

Кроме того, отказ от завтрака на 6 % повышает вероятность развития диабета, что также является значимой угрозой для здоровья.

Иммунолог Андрей Продеус уточнил, что завтракать лучше до 8 утра. Каждый час после 9 утра увеличивает риски, о которых говорил Гандельман, на 6 %.

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