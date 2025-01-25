Врач оценил влияние алкоголя на умственные способности

Употребление алкогольных напитков буквально уничтожает мозг, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

Специалист отметил, что спиртное негативно влияет на весь организм.

"Алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически возникает, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти", - сказал Евгений Арзамасцев.

Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия - потенциально обратимое нарушение функции головного мозга.

"При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать. Первопричиной является алкоголь как напиток", - отметил эксперт.

Для поддержания нормальной работы мозга диетолог посоветовал употреблять свежевыжатые фруктово-овощные соки. В них содержится большее количество витаминов, необходимых мозгу для поддержания работоспособности.

"Также в соках есть антиоксиданты. Мозг тоже подвержен старению, а они будут защищать клетки от негативного воздействия и агрессивных элементов", - добавил Арзамасцев.

