Врач оценил влияние алкоголя на умственные способности
Употребление алкогольных напитков буквально уничтожает мозг, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.
Специалист отметил, что спиртное негативно влияет на весь организм.
"Алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически возникает, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти", - сказал Евгений Арзамасцев.
Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия - потенциально обратимое нарушение функции головного мозга.
"При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать. Первопричиной является алкоголь как напиток", - отметил эксперт.
Для поддержания нормальной работы мозга диетолог посоветовал употреблять свежевыжатые фруктово-овощные соки. В них содержится большее количество витаминов, необходимых мозгу для поддержания работоспособности.
"Также в соках есть антиоксиданты. Мозг тоже подвержен старению, а они будут защищать клетки от негативного воздействия и агрессивных элементов", - добавил Арзамасцев.
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