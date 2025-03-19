Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или на бегу

Slow Food (дословно - "медленная еда") - международное движение, созданное для "предотвращения фастфуда". Его идея заключается в медленном потреблении здоровой, полезной еды на основе органических продуктов.

Елена Саломатина в беседе с " Врач-диетолог, кандидат медицинских наукв беседе с " Радио 1 " заявила, что слоу-фуд (медленное питание) - умный подход к еде, передает Day.Az

"Раньше люди охотились, догоняли свою добычу, приносили в семью и наслаждались. Даже животные сейчас берут еду и убегают в своем место, тщательно жуют. Когда мы набегу едим, у нас происходят определенные процессы в мозге и нервной системе - это вызывает раздрайв, возбуждение. И для того, чтобы как-то умерить пыл, нужно сесть и осознанно переключить внимание, то есть убрать гаджеты, мысли и поймать кайф от еды", - объяснила эксперт.

По ее словам, во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система.

"Если мы сконцентрируемся на еде, то съедим значительно меньше, то есть удовлетворимся значительно меньшим количеством еды", - сказала диетолог.