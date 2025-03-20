Названы продукты, нарушающие вечерний сон

Вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон, например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина.

Как передает Day.Az, о том, какая еда может вызвать бессонницу, "Известиям" рассказала врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.

"Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время", - посоветовала она.

Также Михалева отметила, что в вечернее время стоит исключить жирную пищу - фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы. Они требуют длительного переваривания, заставляя работать органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) долгое время. Кроме того, такая пища может вызвать неприятные ощущения в ЖКТ. Всё это может помешать нормальному сну, подчеркнула диетолог.

"Не только жирная пища опасна в этом плане. На качество сна может повлиять и избыток белка в ужине. Это также стимулирует пищеварительные процессы и провоцирует ощущение тяжести в желудке, что, конечно, никак не способствует засыпанию", - рассказала Михалева.

Диетолог подчеркнула, что лучше ужинать за 2-3 часа до сна. Если поесть позже, активность пищеварения и выделение гормонов, регулирующих метаболизм (инсулина, глюкагоноподобного пептида), могут нарушить естественные процессы подготовки организма ко сну, объяснила она.