Диетолог развеяла популярные мифы о гречке

О пользе и полезных свойствах гречки существует множество мифов. Наиболее распространенный связан с похудением. Насколько полезна крупа и какие утверждения о ней являются ложными, рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Первый миф - гречка может заменить мясо, поскольку она содержит все необходимые аминокислоты. По словам врача, дело в том, что белок из гречки усваивается всего на 60 процентов. По аминокислотному составу и их соотношению гречка, по словам эксперта, никак не может заменить мясо.

Второй миф - гречка помогает похудеть. Многие используют ее в монодиетах, однако крупа не дает полноценного и сбалансированного питания. Снижение калорийности помогает избавиться от лишнего веса, но одного этого недостаточно.

- Длительное употребление только гречки, несмотря на ее пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит рассчитывать на гречку как на средство для похудения, - указала Соломатина.

Третий миф - гречка полезна для диабетиков, и им можно ее есть без ограничений. Или наоборот, что она ведет к избыточному весу. По словам диетолога, эти утверждения - заблуждение, поскольку все зависит от количества съеденного.

Наконец, часто говорят о зеленой гречке, утверждая, что она значительно полезнее коричневой. Да, в зеленой крупе действительно немного больше витаминов, но это не настолько существенно, чтобы делать на этом акцент, заключила Соломатина