Назван опасный для здоровья эффект перекусов

Уже через несколько дней регулярного потребления вредной пищи в мозге запускаются изменения, которые способствуют набору веса и развитию ожирения. К такому выводу пришли ученые, изучив, как высококалорийные продукты влияют на метаболизм и работу инсулина в организме, сообщает ScienceAlert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что даже пяти дней употребления фастфуда, сладких закусок и газированных напитков достаточно, чтобы снизить чувствительность мозга к инсулину. Этот гормон отвечает за регуляцию аппетита и обмен веществ, и когда его воздействие ослабевает, человек начинает испытывать постоянное чувство голода, и появляется расположенность к накоплению жира.

Испытуемые, которые в течение пяти дней увеличили суточное потребление калорий за счет вредных перекусов, не набрали значительный вес за столь короткий период. Однако сканирование их мозга показало заметное снижение инсулиновой чувствительности, что является ранним признаком предрасположенности к ожирению. Даже спустя неделю после возвращения к обычному рациону эти изменения сохранялись, что указывает на стойкий эффект вредной пищи на метаболизм.

По мнению ученых, это открытие меняет традиционные представления о развитии ожирения. Ранее считалось, что проблемы с весом формируются на протяжении месяцев и лет, однако результаты исследования показывают, что даже кратковременное употребление вредных продуктов может запустить процесс метаболических нарушений.