Врач назвал два опасных для сердца вида кофе

Кардиолог Сэм Сетарех заявил, что два вида кофе негативно влияют на работу сердца. Опасные напитки врач назвал в беседе с изданием 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Сетарех, лучше отказаться от сладких видов кофе, таких как карамельный макиато и фраппучино, так как в них много калорий, сахара и вредных жиров. "Сахар может повредить кровеносные сосуды, вызвать образование бляшек внутри артерий, увеличить риск болезней сердца, привести к диабету и гипертонии", ─ пояснил медик.

Врач призвал отдавать предпочтение эспрессо, а сахар в кофе заменять на корицу, которая имеет большое количество полезных свойств. В крайнем случае можно добавить в чашку растительное молоко, но оно не должно быть слишком сладким, заключил специалист.