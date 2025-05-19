Врач рассказала о вреде клубники

Клубника, несмотря на свои полезные свойства, является одним из самых распространенных аллергенов, а также способна вызвать проблемы с ЖКТ и почками. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, передает Day.Az.

"Клубника - вкусная и полезная ягода, которая может принести много пользы для здоровья. Однако не стоит забывать о возможных противопоказаниях. Клубника - один из самых распространенных аллергенов. Люди, страдающие аллергией на пыльцу березы, чаще всего испытывают аллергическую реакцию и при употреблении клубники или других фруктов. Клубника может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ. Кроме того, содержащиеся в ней органические кислоты могут повышать кислотность желудочного сока. Людям с повышенной кислотностью рекомендуется употреблять клубнику в умеренных количествах. Любимое летнее лакомство также содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию", - предупредила Гузман.

Перед употреблением клубники врач посоветовала обязательно снимать с нее плодоножку - в ней скапливается большая часть пестицидов, которыми нередко загрязнена ягода.