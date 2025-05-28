У яичного белка нашли необычное свойство

В рамках эксперимента ученые кормили мышей диетами, каждая из которых включала только один источник белка: яичные белки, сою, дрожжи или коричневый рис. Уже спустя неделю анализ микробиоты показал существенные изменения. Используя методы метагеномики и метапротеомики, исследователи зафиксировали, что белок различного происхождения по-разному влияет на микробную активность и метаболические функции кишечника.

"Каждое изменение источника белка вызывало заметные сдвиги в микробиоме, - рассказал постдокторант Альфредо Блейкли-Руис. - Особенно сильный эффект наблюдался при употреблении коричневого риса, дрожжей и яичного белка".

Некоторые диеты увеличивали активность микробов, расщепляющих аминокислоты, поступающие с пищей. Исследователи объяснили, что продукты распада аминокислот могут влиять как на общее здоровье, так и на связь между кишечником и мозгом.

Также было обнаружено, что так называемые гликаны - сложные углеводы, присоединенные к белкам, - влияют на то, как микробы производят ферменты. В частности, одна из бактерий, активировавшаяся на диете с яичным белком, начала вырабатывать ферменты, аналогичные тем, что расщепляют муцин - защитное вещество слизистой оболочки кишечника. Это может указывать на потенциальный риск для здоровья пищеварительной системы при определенных типах белковой диеты.