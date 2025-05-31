Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

При правильной гигиене и соблюдении умеренности сладости не принесут вреда зубам, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Способ есть сладкое без последствий она раскрыла в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам стоматолога, главную угрозу для зубов представляет не количество съеденного сладкого, а длительность контакта сахара с эмалью. "Чем дольше сахар остается на зубах, тем выше риск образования кислой среды, которая разрушает эмаль. Особенно опасны липкие продукты: ириски, карамель, мармелад. Они надолго прилипают к поверхности зубов", - пояснила Радько.

Радько подчеркнула, что при ношении брекетов сладкое становится особенно опасным, поскольку остатки пищи скапливаются вокруг замков и дуг, создавая идеальные условия для размножения бактерий. "Таким пациентам важно не только чистить зубы после каждого приема пищи, но и использовать ирригаторы, ершики и специальные щетки", - объяснила она.