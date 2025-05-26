Обнаружен неожиданный лайфхак для сочнейших креветок и раков

Летом на пикнике можно пожарить шашлык. А на домашнюю посиделку с друзьями проще подать вареные морепродукты. Креветки, раки и прочие "морские гады" становятся вкуснее, если варить их не в обычной воде, а в специальном алкогольном бульоне.

Как передает Day.Az, обычно для морской закуски морепродукты варят вместе с кукурузой, картофелем и специями (лимоном, чесноком, кайенским перцем и лавровым листом). Все хаотично укладывается в большую кастрюлю и заливается водой с пивом.

По мнению шеф-поваров, пиво не только отдает ароматы хмеля и солода, но и смягчает моллюсков, помогает раскрыть их характерный вкус.

На каждые 8 л воды потребуются 3 банки пива объемом 0,5 л. Разрешается менять пропорции, если нужно усилить пивную ноту.

А вот сорт никакого значения не имеет, уверяют эксперты Daily Meal, поэтому смело берите как светлое, так и темное "пенное". Получится одинаково насыщенно и необычно.