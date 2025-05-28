Повар хосписа рассказал о последних просьбах пациентов к меню

Британский шеф-повар Спенсер Ричардс раскрыл любимое меню пациентов хосписа Sobell House, в котором он работает.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mirror.

Ричардс рассказал, что старается делать последний прием пищи для всех пациентов комфортным и наполняет его любовью. Он старается учитывать вкусы каждого. Так, по его словам, недавно он пытался угодить 21-летнему юноше. Тому не нравились никакие позиции в меню Ричардса, и он попросил приготовить что-то наподобие еды в уличных ларьках. Мужчина выполнил его просьбу.

Повар отметил, что последние блюда важны не как нечто вкусное, а как знак внимания. Он объяснил, что многие пациенты из-за болезни теряют способность глотать, а их вкусовые рецепторы перестают работать, в том числе из-за химиотерапии.

По словам Ричардса, одно из самых популярных блюд - праздничный торт. Многие пожилые пациенты начинают чувствовать себя одиноко, и подобные поздравления поднимают им настроение. Он также заметил, что большинство больных раком становятся под конец жизни сладкоежками. Ричардс часто готовит им разные желе и мороженое.

"Еда - это мощное эмоциональное средство: она может вызывать детские воспоминания и создавать новые долговременные, - заявил Ричард. - Этим мы и занимаемся здесь".