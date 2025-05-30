Врач рассказала о противовоспалительных свойствах черешни

Черешня может быть не только вкусной, но и полезной для нашего организма ягодой.

Как передает Day.Az, о том, какую пользу можно получить от этой ягоды, "Газете.Ru" рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

По словам эксперта, черешня обладает противовоспалительными свойствами и может быть полезна для тех, кто борется с отеками и болями в суставах.

"Черешня полезна для сердца и сосудов. Все мы знаем, что калий помогает регулировать давление и улучшает работу сердца. Но далеко не все знают, что минерал в огромном количестве содержится в черешне", - отметила врач.

Хайкина обратила внимание на наличие в черешне витамина С, бета-каротина и цинка, которые помогут иммунной системе оправиться после болезней или активной физической нагрузки.

"Также черешня оказывает положительное влияние на гормональный фон у женщин Особенно полезна черешня в предменструальный период (ПМС) и при климаксе", - рассказала эксперт.

Эндокринолог заметила, что в черешне есть мелатонин. Обычно этот гормон вырабатывает наш организм для отдыха. Если съесть небольшую порцию черешни во второй половине дня, то она может улучшить качество сна и облегчить засыпание.

Эксперт назвала и количество съеденной ягоды - горсть в день.

"Даже полезная ягода в большом количестве может вызывать вздутие и скачки сахара", - заключила врач.