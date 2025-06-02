Чем полезна клубника?

Клубника обладает полезными свойствами.

Как передает Day.Az, о том, как эта летняя ягода способна улучшить работу организма человека, 2 июня "Газете.Ru" рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина.

Клубника, прежде всего, способствует здоровью кожи и суставов.

"В ней содержится много витамина С - даже больше, чем в цитрусовых. А ведь он нужен не только для укрепления иммунитета, но и для выработки коллагена и улучшения сосудов. При регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений", - отметила эндокринолог.

Кроме того, эта ягода помогает держать сахар в норме, улучшить работу желудка и кишечника. Единственное условие для осуществления этих функций - употребление ягоды после основного приема пищи.

Клубника может снять отеки благодаря легкому мочегонному эффекту, при этом не вызывая обезвоживание.

"Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона. В ней содержится фолиевая кислота, калий и марганец - важные элементы для репродуктивной системы", - отметила нутрициолог.

Хайкина посоветовала съедать 100-200 г клубники в день, если у человека нет аллергии и противопоказаний.