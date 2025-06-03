Врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого

Диетолог, нутрициолог София Кованова назвала количество мороженого, безопасное для здоровья, и полезную альтернативу лакомству.

Как передает Day.Az, ее цитирует издание aif.ru

Допустимым Кованова назвала объем не более одной стандартной порции в день для взрослых и детей - например, одного вафельного стаканчика, но при условии, что десерт не употребляют каждый день. Она объяснила, что мороженое - продукт с высоким содержанием жиров и сахара, а их сочетание на ежедневной основе не считается полезным. "Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов - фруктового льда, ягодного мороженого или щербета", - посоветовала она.

Специалистка также порекомендовала заменить мороженое банановым смузи: заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами, а для получения молочного вкуса добавить немного сливок жирностью не более 10 процентов. Также, отметила Кованова, можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Она назвала такие десерты более безопасными.