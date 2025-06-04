Открыта удивительная польза манго

Всего две недели ежедневного употребления манго помогли снизить артериальное давление и уровень холестерина у женщин в постменопаузе.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в Journal of the American Nutrition Association (JANA), показало, что даже короткий курс богатого фитонутриентами фрукта может благоприятно повлиять на кардиометаболическое здоровье.

Участницы эксперимента - женщины 50-70 лет с избыточной массой тела - ежедневно съедали по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо. После двух недель ученые зафиксировали у них снижение систолического давления, среднего артериального давления и уровня общего холестерина. Также оказалось, что манго мягко сглаживает скачки сахара в крови после еды, в отличие от калорийно сопоставимого белого хлеба.

При этом первичный показатель - микроциркуляция крови - не изменился, и воспалительные маркеры остались на прежнем уровне. Однако исследователи считают, что более длительный курс и меньшие, приближенные к обычной диете дозировки, могут показать еще более выраженный эффект.

Важно отметить: манго содержит бета-каротин, витамин C, калий и растворимую клетчатку, а также богат различными полифенолами. Эти вещества способны снижать уровень "плохого" холестерина и помогать регулировать обмен глюкозы, что делает манго потенциально полезным элементом питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в группе риска.