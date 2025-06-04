Диетолог указала на неочевидную пользу окрошки

Диетолог, нутрициолог Татьяна Синько рассказала о неожиданной пользе окрошки.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист отметила, что это питательное блюдо, богатое белками, клетчаткой, витаминами и минералами.

В основном в окрошке используют легкие ингредиенты, но важно, чем ее заправлять. Одним из самых популярных видов заправки является квас, найти который без добавления сахара достаточно сложно. Из-за этого блюдо уже не получается таким легким.

По словам диетолога, если использовать в приготовлении кефир, айран или греческий йогурт, смешать их с минеральной водой, то по калориям перебора удастся избежать.

Окрошка считается полноценным блюдом, поскольку в ней присутствует белок, также в ней содержится много сложных углеводов. Синько предупредила, что некоторые могут испытывать сложности после употребления окрошки, так как "обилие клетчатки в сочетании с многими продуктами может вызвать урчание, вздутие и дискомфорт".