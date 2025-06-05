Диетолог призвал ограничивать порции клубники при болезнях ЖКТ

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что клубнику и черешню в больших количествах точно не следует есть людям, у которых есть заболевания ЖКТ в стадии обострения.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru специалист отметил, что также не стоит есть эти ягоды в больших количествах при наличии выраженной аллергической реакции, особенно это касается пищевой аллергии.

"То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии", - подчеркнул диетолог.

По его словам, также от чрезмерного употребления клубники и черешни стоит избегать женщинам, кормящим грудью в период непосредственно после родов.