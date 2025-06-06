Можно ли отравиться сыром с плесенью?

Иногда сыры с благородной плесенью из изысканного деликатеса превращаются в источник инфекций. Правда, к великому счастью гурманов, так происходит не всегда.

Как передает Day.Az, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что продукты с плесенью в целом безопасны. Для них искусственно выращивается "элитная" пищевая плесень. Но все меняется, когда происходит нарушение условий хранения.

Особую тревогу вызывают сыры с истекшим сроком годности - такие становятся благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе листерий. Эти патогены могут спровоцировать листериоз - тяжелую инфекцию, поражающую печень, лимфатические узлы и центральную нервную систему.

Плесень, возникающая на обычных сырах при неправильном хранении, отличается от благородной, добавила врач в разговоре с "Москвой 24″. В ней вырабатываются опасные токсины, ведущие к пищевому отравлению.

Также сыры cо специальной плесенью становятся опасным угощением для людей, у которых уже есть грибковое заболевание, например, кандидоз. В этом случае грибки из продукта вступают во взаимодействие с патогенной флорой в организме, что усугубляет течение болезни.