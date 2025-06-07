Диетолог указала на вред кетчупа
Диетолог Наталья Павлюк рассказала о последствиях употребления кетчупа.
Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист пояснила, что кетчуп кетчупу рознь и важную роль играет степень обработки продукта.
"В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль. Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно", - предупредила Павлюк.
По ее словам, при покупке этого соуса следует смотреть на наличие в составе консервантов: именно они портят центры голода и насыщения, приводят к набору веса и срыву регуляции.
Так, например, человек может ощущать больше голода и отвращение к обычной еде, поскольку та после усилителей вкуса будет казаться невкусной. Она посоветовала отдавать предпочтение простым кетчупам, а лучше - готовить томатную пасту самостоятельно, пишет RT.
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