Диетолог указала на вред кетчупа

Диетолог Наталья Павлюк рассказала о последствиях употребления кетчупа.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист пояснила, что кетчуп кетчупу рознь и важную роль играет степень обработки продукта.

"В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль. Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно", - предупредила Павлюк.

По ее словам, при покупке этого соуса следует смотреть на наличие в составе консервантов: именно они портят центры голода и насыщения, приводят к набору веса и срыву регуляции.

Так, например, человек может ощущать больше голода и отвращение к обычной еде, поскольку та после усилителей вкуса будет казаться невкусной. Она посоветовала отдавать предпочтение простым кетчупам, а лучше - готовить томатную пасту самостоятельно, пишет RT.