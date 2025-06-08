Диетолог оценил идею заправлять окрошку колой

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков оценил идею заправлять окрошку газированными напитками - например, колой.

Как передает Day.Az, его цитирует aif.ru.

Подобные оригинальные рецепты, подчеркнул он, не имеют ничего общего с традиционным блюдом и могут нанести серьезный вред здоровью. Он указал на то, что сладкие газированные напитки, в том числе диетические, не стоит употреблять ни отдельно, ни тем более в сочетании с продуктами питания. "Быстрые жидкие углеводы из газировки моментально усваиваются, вызывают скачки сахара и перегружают организм", - предупредил врач.

По словам Полякова, даже если взять для заправки диетическую колу, можно столкнуться с неприятными последствиями.

"Сахарозаменители, которые используются в сладкой газированной воде, практически все не являются абсолютно безопасными - у каждого из них есть свой профиль побочных эффектов", - резюмировал специалист.