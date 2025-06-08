Названы три продукта для борьбы со стрессом

Ученые из установили, что помидоры, зеленый перец и японские соевые бобы натто могут снижать уровень стресс за счет воздействия на микробиом кишечника.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition ESPEN.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о диете и здоровье 1058 взрослых добровольцев. Участники прошли опрос о пищевых привычках и уровне стресса, а также сдали анализы на состав кишечной флоры. Особое внимание исследователи уделили так называемому индексу NRF9.3 - показателю плотности питательных веществ в рационе.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем стресса индекс NRF9.3 был заметно ниже, а разнообразие кишечной микрофлоры - беднее. В частности, у них реже обнаруживалась бактерия Lachnospira, которую связывают с устойчивостью к стрессу. Напротив, у тех, кто реже испытывал стресс, Lachnospira встречалась значительно чаще.

Ученые установили, что наибольшее положительное влияние оказывали ферментированные соевые бобы (натто), помидоры и зеленый перец. Эти продукты чаще входили в рацион участников с более устойчивой психикой и были связаны с высокой плотностью полезной бактерии.