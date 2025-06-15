Как определить свежую клубнику?

Свежую клубнику в магазинах можно определить по хвостику - он должен быть зеленым и свежим, без признаков увядания. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она отметила, что ягоды, которые выросли ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми и им не нужна жесткая обработка. Сразу после сбора фермеры охлаждают клубнику, чтобы сохранить вкус и витамины, которые содержатся в ягодах.

- А вот клубника, привезенная издалека, часто обработана фунгицидами - иначе не доживет до магазина. Ее вкус и польза под сомнением, - подчеркнула диетолог.

Самым опасным способом покупки клубники специалист назвала пункты, расположенные вдоль дорог. Она пояснила, что у таких продавцов нет сертификатов и лабораторных проверок, поэтому клубнику следует покупать на рынках и в магазинах.

Также Соломатина рекомендовала обращать внимание на цвет ягод - он должен быть равномерным. Кроме того, семечки на клубнике не должны быть "утопленными". При покупке ягод в упаковке диетолог посоветовала отдавать предпочтение маленьким лоткам, передает Pravda.ru.