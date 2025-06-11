https://news.day.az/gurmaniya/1759628.html

Вот почему нужно обязательно замочить клубнику - ВИДЕО

Кучу червей обнаружила девушка в клубнике с огорода, когда решила замочить её перед тем, как съесть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: