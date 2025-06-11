Вот почему нужно обязательно замочить клубнику

Кучу червей обнаружила девушка в клубнике с огорода, когда решила замочить её перед тем, как съесть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: