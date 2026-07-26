Стало известно, как сделать окрошку полезной

Окрошка - холодное блюдо, состоящее из множества ингредиентов и отличающееся плотностью по отношению к объему. Чтобы блюдо принесло пользу, важно обращать внимание на рецептуру.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" Светлана Филатова, врач-эндокринолог, диетолог клиники Juvi Clinic.

"В составе блюда - большое количество жидкости, клетчатки и воздуха (из газированного кваса или тана), что приводит к растяжению стенок желудка. Рецепторы передают сигнал о насыщении, но это ощущение ложное. Жидкая холодная пища покидает желудок быстрее горячей, поэтому через час-полтора голод возвращается. Основная угроза - иллюзия легкости: человек может не заметить момент насыщения и съесть больше естественной вместимости желудка", - объяснила она.

Чтобы сделать окрошку полезной, замените вареную колбасу на грудку индейки, постную говядину или запеченную курицу. Уменьшите количество картофеля, заменив его огурцами и редисом. Зелень (укроп, петрушка, лук) - природные пребиотики, должна составлять до четверти твердой части. Для заправки используйте йогурт 2-3% или сметану до 10%. Если выбираете квас - традиционного брожения с сахаром не более 4-5 г на 100 мл. Окрошка на кефире или айране полезнее: ниже гликемический индекс, молочная кислота и пробиотики помогают пищеварению.

"Безопасная порция для здорового взрослого - 350-450 мл (1,5-2 половника). Этого достаточно для нутриентов без риска перерастяжения желудка", - заявила врач.

При хронических заболеваниях: при СРК - до 250 мл, желательно на некислом кефире; при ГЭРБ и гастрите - не есть ледяной, дать постоять 10 минут; при диабете 2 типа - избегать кваса с сахаром, выбирать кефир или йогурт.

"Окрошка - прекрасное летнее блюдо, если подходить к приготовлению с умом, а к потреблению - с чувством меры", - резюмирует Филатова.