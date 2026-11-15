На Тайване батат превратили в мороженое

Летом похожее мороженое делали из фруктов

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, на Тайване замороженный печеный батат едят вместо мороженого. Сначала сладкий картофель запекают до карамельной мягкости, а затем отправляют в морозилку. После охлаждения мякоть становится плотной, нежной и напоминает сливочный десерт, отмечают те, кто успел попробовать десерт.

Как приготовить мороженое из батата

Возьмите 2-4 продолговатых клубня батата весом примерно 300-400 г каждый. Хорошо вымойте их щеткой и обсушите, кожуру снимать не нужно.

Разогрейте духовку до 230°C и положите батат прямо на решетку, установив снизу противень для стекающего сока. Запекайте в течение 40-80 минут, время от времени прокалывайте батат вилкой. Когда он будет готов, станет очень мягким.

После запекания полностью остудите клубни, сложите в пакет для заморозки и уберите в морозилку примерно на 4-5 часов.

Замороженные корнеплоды едят, вычерпывая мякоть ложкой. Будет вкуснее, если полить десерт карамельным соусом, сладким сиропом или посыпать дроблеными орешками.

Какой батат выбрать для заморозки

В идеале, отмечают кулинары из соцсетей, найти японский батат с красновато-фиолетовой кожурой и светлой мякотью. Однако, привычный россиянам оранжевый батат тоже подойдет.