3 продукта, которые диетологи советуют сочетать для здоровья сердца
Сочетание помогает контролировать холестерин и артериальное давление.
Батат, тыква и фасоль могут стать основой полезного для сердца гарнира. Все три продукта содержат клетчатку и калий, необходимые для поддержания здоровья сосудов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, диетолог Мишель Гиллеран в комментарии изданию Verywell Health отметила, что растворимая клетчатка помогает снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Волокна связывают желчные кислоты в кишечнике, заставляя печень расходовать холестерин на производство новых.
"В ответ печень начинает вырабатывать больше желчных кислот и забирать часть холестерина из крови. В конечном итоге именно "плохой" холестерин используется для образования желчных кислот, поэтому в кровотоке его остается меньше", - объяснила эксперт.
Калий, в свою очередь, участвует в регуляции артериального давления, хотя людям с заболеваниями почек важно контролировать его потребление.
Начинать рекомендуется с 80-100 г батата, тыквы и фасоли. Небольшие порции предупредят избыток клетчатки и связанные с ним вздутие живота и диарею.
Овощи и бобовые можно запекать или тушить с оливковым маслом, сочетать с зеленью и нежирным мясом вроде постной говядины и индейки. Сливочное, пальмовое и кокосовое масла, напротив, ограничиваются из-за высокого содержания насыщенных жиров.
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