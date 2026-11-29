Сочетание помогает контролировать холестерин и артериальное давление.

Батат, тыква и фасоль могут стать основой полезного для сердца гарнира. Все три продукта содержат клетчатку и калий, необходимые для поддержания здоровья сосудов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, диетолог Мишель Гиллеран в комментарии изданию Verywell Health отметила, что растворимая клетчатка помогает снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Волокна связывают желчные кислоты в кишечнике, заставляя печень расходовать холестерин на производство новых.

"В ответ печень начинает вырабатывать больше желчных кислот и забирать часть холестерина из крови. В конечном итоге именно "плохой" холестерин используется для образования желчных кислот, поэтому в кровотоке его остается меньше", - объяснила эксперт.

Калий, в свою очередь, участвует в регуляции артериального давления, хотя людям с заболеваниями почек важно контролировать его потребление.

Начинать рекомендуется с 80-100 г батата, тыквы и фасоли. Небольшие порции предупредят избыток клетчатки и связанные с ним вздутие живота и диарею.

Овощи и бобовые можно запекать или тушить с оливковым маслом, сочетать с зеленью и нежирным мясом вроде постной говядины и индейки. Сливочное, пальмовое и кокосовое масла, напротив, ограничиваются из-за высокого содержания насыщенных жиров.